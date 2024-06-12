Минэкономики РТ проведёт прямой эфир о студенческом предпринимательстве

Завтра, 13 июня, в 10:30 Минэкономики РТ в своем телеграм-канале проведёт прямой эфир, посвященный технологическому студенческому предпринимательству.

В эфире сотрудники Минэкономики и Центра «Мой бизнес» расскажут о том, как начать инновационный и технологический бизнес, какую поддержку можно получить в Татарстане, почему важно защищать интеллектуальную собственность и многое другое. Отдельное внимание будет уделено конкурсу «Студенческий стартап», где можно получить 1 млн рублей на развитие своего проекта.

Спикерами эфира станут заместитель министра экономики РТ Динар Шакиров, начальник отдела содействия инновациям Центра «Мой бизнес» и сертифицированный бизнес-тренер Корпорации МСП и Российского экспортного центра Михаил Унтура.

Прямой эфир также можно будет посмотреть на официальной странице министерства во «ВКонтакте».