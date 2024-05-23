Минфин Татарстана отчитался о доходах от платных услуг населению

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Республика
23 мая 2024  13:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство финансов Татарстана опубликовало данные о доходах от оказания платных услуг населению за январь-апрель 2024 года. План на текущий год составляет 12,2 млрд рублей.

По министерствам доходы распределились следующим образом:

- Минздрав РТ: 2 млрд рублей
- Минкульт РТ: 599,9 млн рублей
- Минобрнауки РТ: 579,5 млн рублей
- Минцифры РТ: 241,4 млн рублей
- Минлесхоз РТ: 195,7 млн рублей
- Минстрой РТ: 163,7 млн рублей
- Минмолодежи РТ: 76,9 млн рублей
- Минтрудсоцзащиты РТ: 76,3 млн рублей
- Минспорт РТ: 49,6 млн рублей
- Минпромторг РТ: 32,7 млн рублей
- МЧС РТ: 6,2 млн рублей
- Минэкологии РТ: 1 млн рублей
- Минэкономики РТ: 100 тысяч рублей
- Минсельхозпрод РТ: 0 рублей

Эти данные отражают финансовые результаты министерств и ведомств Татарстана за первые четыре месяца 2024 года.

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