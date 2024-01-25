Министерство культуры запускает семейный абонемент

На мероприятии подвели итоги 2023 года и наметили планы на 2004 год, который объявлен Президентом России Годом семьи. И не случайно с февраля месяца в Татарстане будет внедрена система, ориентированная на увеличение количества посещений учреждений культуры и культурных мероприятий всей семьей. Министерство культуры РТ запускает семейный абонемент, а также проект «Дети – детям».

В работе коллегии приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Республики Татарстан, руководители подведомственных учреждений и управлений культуры муниципальных районов Республики Татарстан, деятели культуры.