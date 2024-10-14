Министерство труда России: В 2025 году материнский капитал будет увеличен

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Россия/Мир
14 октября 2024  15:14
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации, поделился новыми подробностями о скором увеличении материнского капитала и представленными Министерством труда данными о востребованности этой инициативы среди российских семей.

На заседании комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов в настоящее время обсуждается проект трехлетнего бюджета, в котором депутаты совместно с кабмином анализируют социальные параметры основного финансового документа страны. В ходе заседания министр осветил предстоящую индексацию.

По его словам, сумма материнского капитала на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, достигнув 677 тысяч рублей, а на второго — поднимется на 61 тысячу рублей, составив 894 тысяч рублей. Эти суммы будут доступны семьям, которые ранее не получали поддержку при рождении первого ребенка.

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