 Министр культуры РТ предложила переименовать авиакомпанию «Победа»
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Министр культуры РТ предложила переименовать авиакомпанию «Победа»

Ирада Аюпова считает, что авиакомпания дискредитирует образ победы в Великой отечественной войне. 

Истории
11 января 2022  17:15
Автор:
Эдуард Салихов

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила переименовать авиакомпанию «Победа». Она считает, что авиакомпания дискредитирует образ победы в Великой отечественной войне. 

«Уважаемое руководство Аэрофлота! Уважаемое руководство компании „Победа“! Убедительно прошу Вас переименовать авиакомпанию! Каждый год 9 Мая я искренне пытаюсь сделать все, чтобы мы, наши дети, наши внуки помнили, какой ценой досталась нам наша Победа! Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании Победа мне хочется „отмыться“», — заявила Аюпова в своем Instagram-аккаунте.

Многие в комментариях поддерживают мнение Ирады Аюповой. 

«Полностью согласен», — написал Эдгар Запашный. 

«Абсолютно согласна. Они потеряли свой профессионализм , не находя его», «Полностью согласна!Хуже некуда!» — отмечают пользователи в комментариях.

 

 

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