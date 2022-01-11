Министр культуры РТ предложила переименовать авиакомпанию «Победа»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила переименовать авиакомпанию «Победа». Она считает, что авиакомпания дискредитирует образ победы в Великой отечественной войне.

«Уважаемое руководство Аэрофлота! Уважаемое руководство компании „Победа“! Убедительно прошу Вас переименовать авиакомпанию! Каждый год 9 Мая я искренне пытаюсь сделать все, чтобы мы, наши дети, наши внуки помнили, какой ценой досталась нам наша Победа! Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании Победа мне хочется „отмыться“», — заявила Аюпова в своем Instagram-аккаунте.

Многие в комментариях поддерживают мнение Ирады Аюповой.

«Полностью согласен», — написал Эдгар Запашный.

«Абсолютно согласна. Они потеряли свой профессионализм , не находя его», «Полностью согласна!Хуже некуда!» — отмечают пользователи в комментариях.