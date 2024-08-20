Министр образования и науки РТ расскажет о подготовке к новому учебному году

Завтра, 21 августа, в Татарстане состоится прямой эфир с участием министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина.

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Республика
20 августа 2024  13:10
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В ходе этой встречи министр поделится свежими данными о том, как республика готовится к началу нового учебного года. Он акцентирует внимание на проводимых ремонтных работах в образовательных учреждениях, а также обсудит новые образовательные инициативы и концепции, которые будут внедрены. Особое внимание уделят ключевым аспектам развития образовательной системы Татарстана в целом, что позволит создать более комфортные и эффективные условия для обучения детей.

Только с помощью взаимодействия с жителями республики возможно учесть их мнения и потребности. Все желающие смогут задать свои вопросы министру в комментариях к трансляции на официальном телеграм-канале Республики Татарстан. Более того, в рамках самого эфира Ильсур Хадиуллин оперативно ответит на поступившие вопросы, что создаст интерактивную атмосферу и позволит лучше понять интересы, ожидания общественности.

Прямой эфир стартует в 10:00 утра. Присоединиться к нему можно через популярные платформы, включая «ВКонтакте» и Telegram. Такой формат обеспечит широкий доступ к информации для всех желающих, что особенно важно в преддверии учебного года.

Не упустите уникальную возможность узнать о предстоящих изменениях в образовательной сфере Татарстана и задать свои вопросы напрямую министру. Ваше мнение имеет значение, и совместное обсуждение поможет создать лучшее образовательное пространство для будущих поколений!

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Министр образования и науки РТ расскажет о подготовке к новому учебному году
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