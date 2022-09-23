 Иловые поля в Казани рекультивируют к 2024 году, на них появятся газоны
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Иловые поля в Казани рекультивируют к 2024 году, на них появятся газоны

Работа по рекультивации уже стартовала - общая готовность объекта сегодня 20,16%.

Город
23 сентября 2022  14:30
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Казани к 2024 году планируют рекультировать все иловые поля очистных сооружений, на них должны быть высажены газоны. Об этом сообщил министр природных ресурсов России Александр Козлов во время рабочей поездки в столицу Татарстана. 

«В 2021 году у нас была встреча с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Мы договорились о том, что нацпроект, который направлен на оздоровление Волги, нацпроект, который направлен на поддержку городов, связанных с уборкой брошенных полигонов в Казани нужно поддержать. И сегодня мы наблюдаем за исполнением тех решений, о которых мы договорились», – сообщил Козлов.

Министр отметил, что строительный комплекс в Казани полностью мобилизован под задачи рекультивации, а также решен вопрос с финансированием на три года.

«Когда работы закончатся, это 2024 год, для 1,2 миллиона человек, которые живут рядом, улучшится качество жизни. Общая готовность объекта – 20,16 %. На данный момент забивают шпунтовые сваи, устраивают плитные покрытия, очищают карты», – добавил министр экологии.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан получит 95,3 млн руб. на демонтаж бездействующих трубопроводов Нижнекамского водохранилища

 

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