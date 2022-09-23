 Татарстан получит 95,3 млн руб. на демонтаж бездействующих трубопроводов Нижнекамского водохранилища
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Татарстан получит 95,3 млн руб. на демонтаж бездействующих трубопроводов Нижнекамского водохранилища

Первый транш поступит в течение этого года. В следующем году из федерального бюджета выделят ещё 510 млн рублей.

Республика
23 сентября 2022  12:08
Автор:
Шахерезада Курбанова

В этом году на демонтаж бездействующих трубопроводов Нижнекамского водохранилища по федеральному проекту выделят 95,3 млн руб. Об этом сообщил Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

«Мы досрочно начинаем демонтаж бездействующих трубопроводов в акватории Нижнекамского водохранилища по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Республиканские власти оперативно подготовили весь комплект документов, экспертная комиссия Минприроды их рассмотрело, и мы готовы выделить первый транш уже в этом году. Это будет 95,3 миллиона рублей. Распоряжение Михаил Владимирович Мишустин подписал буквально вчера», – сказал Козлов. 

В следующем году из федерального бюджета на эту программу выделят 510 млн рублей. Софинансирование из регионального бюджета составит 324 миллиона. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Челнах высадят 22 тыс. деревьев и кустарников.

 

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