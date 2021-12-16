Министр транспорта РТ оценил процесс стройки трассы М-12 в Татарстане

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов оценил процесс стройки трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Татарстане.

«В 2021 году завершено два подготовительных этапа: проведены инженерные изыскания и создана сеть геодезической разбивочной основы», — сообщил Ханифов журналистам.

Также он добавил, что сейчас ведутся работы по монтажу металлоконструкций для строительства мостового перехода через реку Волгу, по устройству земляного полотна, снятию растительного слоя, оборудованию временных дорог, заготовке инертных материалов в большом объеме.

Министр отметил, что уже начато строительство более 50 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу длиной 3,3 километра. Завершена первая часть надвижки пролетного строения моста весом 560 тонн.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что трассу М-12 могут продлить до Новосибирска. По автодороге можно будет доехать до Монголии и Китая.