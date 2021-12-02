Трассу М12 могут продлить до Новосибирска с возможностью выехать на дорогу к Монголии и Китаю. Об этом сегодня сообщил Марат Хуснулин на конгрессе в Москве.
Дорога М12 произвела большой резонанс в РТ: она возмутила любителей тишины в селах, возле которых пролегает дорога и ценителей экологии в Татарстане.
Ранее «КВ» сообщали, что, взамен деревьев, вырубленных во время строительства М12, посадили 4 млн хвойных и дубов.
Трассу М12 могут продлить до Новосибирска
По трассе можно будет доехать до Монголии и Китая.
Трассу М12 могут продлить до Новосибирска с возможностью выехать на дорогу к Монголии и Китаю. Об этом сегодня сообщил Марат Хуснулин на конгрессе в Москве.