Трассу М12 могут продлить до Новосибирска с возможностью выехать на дорогу к Монголии и Китаю. Об этом сегодня сообщил Марат Хуснулин на конгрессе в Москве.



Дорога М12 произвела большой резонанс в РТ: она возмутила любителей тишины в селах, возле которых пролегает дорога и ценителей экологии в Татарстане.



Ранее «КВ» сообщали, что, взамен деревьев, вырубленных во время строительства М12, посадили 4 млн хвойных и дубов.

