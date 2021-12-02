 Трассу М12 могут продлить до Новосибирска
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Трассу М12 могут продлить до Новосибирска

По трассе можно будет доехать до Монголии и Китая.

Город
2 декабря 2021  12:08
Автор:
Елена Молчанова

Трассу М12 могут продлить до Новосибирска с возможностью выехать на дорогу к Монголии и Китаю. Об этом сегодня сообщил Марат Хуснулин на конгрессе в Москве. 

Дорога М12 произвела большой резонанс в РТ: она возмутила любителей тишины в селах, возле которых пролегает дорога и ценителей экологии в Татарстане. 

Ранее «КВ» сообщали, что, взамен деревьев, вырубленных во время строительства М12, посадили 4 млн хвойных и дубов.
 

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