Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин поздравил нотариусов с профессиональным праздником

Свое поздравление министр юстиции РТ размести на сайте министерства.

«Уважаемые нотариусы и работники нотариальных палат! Примите искренние поздравления с Днём нотариата! В юридическом механизме, обеспечивающем в государстве законность и правопорядок, нотариат играет важную роль. Среди юридических профессий – профессия нотариуса занимает особое место, она необходима для построения правового цивилизованного государства, а нотариус - гарант правовой защищенности и стабильности», - говорится в сообщении.

Глава Минюста РТ также отметил надежность нотариальной защиты и высокую квалификацию нотариусов. Также он подчеркнул, что нотариальное сообщество занимает важное место в жизни государства, будучи высоко оцененным обществом.