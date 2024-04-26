Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин поздравил нотариусов с профессиональным праздником

news_top_970_100
Республика
26 апреля 2024  12:20
Автор:
Владислав Косолапкин

Свое поздравление министр юстиции РТ размести на сайте министерства.

«Уважаемые нотариусы и работники нотариальных палат! Примите искренние поздравления с Днём нотариата! В юридическом механизме, обеспечивающем в государстве законность и правопорядок, нотариат играет важную роль. Среди юридических профессий – профессия нотариуса занимает особое место, она необходима для построения правового цивилизованного государства, а нотариус - гарант правовой защищенности и стабильности», - говорится в сообщении.

Глава Минюста РТ также отметил надежность нотариальной защиты и высокую квалификацию нотариусов. Также он подчеркнул, что нотариальное сообщество занимает важное место в жизни государства, будучи высоко оцененным обществом.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В субботу, 27 апреля, в Татарстане ожидается 30-градусная жара
Мэр Казани вручил муниципальные и республиканские награды выдающимся казанцам
Казанская Госавтоинспекция опубликовала видео смертельного ДТП
В столице РТ с 1 сентября начнет работу новая школа
Догазификация садоводческих некоммерческих товариществ в Республике Татарстан
В Татарстане с 25 апреля вводится запрет на промышленный вылов рыбы
Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин поздравил нотариусов с профессиональным праздником
В Татарстане дорожает бензин: заметнее всего марки АИ-98