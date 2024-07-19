Минмолодежи РТ назвал приоритетные направления для работы в 2024

news_top_970_100
Республика
19 июля 2024  10:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство по делам молодежи РТ объявило о приоритетных направлениях работы в 2024 году. Так, акцент планируется на поддержке молодых семей и укреплении традиционных ценностей.

Сегодня в республике работают 55 клубов молодых семей, объединяющих более 1800 человек. Клубы предлагают разнообразные программы, направленные на укрепление института семьи, включая культурно-досуговые мероприятия.

Также Минмолодежи проводит конкурсы грантов на реализацию проектов, направленных на поддержку семей. В 2024 году планируется выделить более 10 миллионов рублей на финансирование таких проектов. Все мероприятия проводятся в рамках Года семьи и национального проекта «Демография». 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В казанском парке «Черное озеро» прошла акция «Казань против рака груди»
Спасатели на пляжах Казани оказали помощь более чем 100 горожанам
Спрос на квартиры в Татарстане вырос на 44% за первое полугодие
Театральная пушкиниана открылась в Казанском кремле
Минмолодежи РТ назвал приоритетные направления для работы в 2024
В Татарстане выбрали лучших среди юных знатоков истории
Тамара Сафроненко: Мне всегда хотелось, чтобы жизнь кипела вокруг меня
Уборка урожая началась в непростых условиях