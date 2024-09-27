Минниханов анонсировал создание Центра народно-художественных промыслов

В Татарстане значительное количество самозанятых граждан занимается народным художественным промыслом, ремесленничеством и декоративно-прикладным искусством. Об этом стало известно сегодня из обращения главы Татарстана Рустама Минниханова к Государственному Совету РТ.

«Открытие Центра народно-художественных промыслов и мастеров на базе здания казанского ЦУМа в следующем году станет важным шагом к сохранению и развитию этих традиций», – отметил он.

Минниханов подчеркнул, что это заведение должно выполнять функции не простого торгового центра, а стать индустриальным парком для поддержки татарстанских ремесленников.