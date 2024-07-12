Минниханов и Цивилев оценили новый кампус Высшей школы нефти в Альметьевске

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Республика
12 июля 2024  10:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики РФ Сергей Цивилев находятся с рабочей поездкой в Альметьевске, где сегодня примут участие в Нефтяном саммите Республики Татарстан. В рамках визита они ознакомились с новым кампусом Высшей школы нефти, открытым в феврале 2024 года.

Кампус представляет собой полноценный «город в городе» с развитой инфраструктурой, созданной для комфортного проживания и обучения студентов, молодых ученых и их семей.

В рамках экскурсии гости осмотрели детский сад «Каракуз», рассчитанный на 60 детей. Дошкольное учреждение работает по системе Монтессори и имеет в своем штате 9 педагогов, а также специалистов и педагогов дополнительного образования: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, воспитателя по изучению татарского языка, педагога английского языка, педагога ИЗО-деятельности, хореографа, тренера по шахматам.

Затем главу Минэнерго ознакомили с условиями проживания студентов Высшей школы нефти. Для студентов 1 курса проживание в кампусе обеспечивается в приоритетном порядке. Ребята живут в двухместных номерах, построенных по мировым стандартам, с предоставлением всей необходимой бытовой техники. В двух корпусах общежития создано 700 мест.

Корпуса общежитий соединены надземным теплым переходом, а также имеются теплые переходы в учебно-лабораторный и лабораторно-исследовательские корпуса.

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Минниханов и Цивилев оценили новый кампус Высшей школы нефти в Альметьевске
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