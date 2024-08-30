Минниханов и Метшин открыли преображенный двор на улице Зорге

В Казани открылся обновленный двор с «дышащим» граффити. Раис РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин прибыли на улицу Зорге поздравть жителей обновленного двора по республиканской программе «Наш двор».

Фото: © администрация Вахитовского и Приволжского районов

Сегодня в честь торжественного открытия здесь проходит концерт с участием звезды популярного сериала «Универ» Виталия Гогунского, а также организованы различные активности в виде игр и развлечений. Участвуют и семьи военнослужащих, находящихся в краткосрочном отпуске и зоне СВО.

Фото: © администрация Вахитовского и Приволжского районов

В этом дворе, где проживает 1218 человек, появились детские и спортивные площадки, фандоматы для сбора вторсырья, уличная мебель из переработанного пластика. Главной же особенностью обновленного двора стало уникальное граффити, которое очищает воздух под воздействием света. О том, как это работает, мы рассказывали ранее.

В своем выступлении Раис Татарстана подчеркнул важность программы «Наш двор», которая уже пять лет успешно реализуется в Татарстане, и призвал жителей бережно относиться к новому пространству.

В этом году по программе «Наш двор» благоустроят дворы 454 домов. Всего за четыре года реализации программы в Казани благоустроили дворы 1829 домов.