Минниханов и премьер-министр Малайзии обсудили перспективы сотрудничества на ВЭФ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Встреча прошла в теплой атмосфере. Анвар Ибрагим отметил, что рад видеть Рустама Минниханова снова, и поблагодарил за визит татарстанской делегации в Куала-Лумпур в августе этого года.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан, обладая диверсифицированной экономикой, готов поставлять в Малайзию широкий спектр продукции. Он также отметил, что республика заинтересована в привлечении малайзийских инвестиций.

На встрече присутствовали представители крупнейших российских компаний, которые также заинтересованы в сотрудничестве с Малайзией. Анвар Ибрагим выразил готовность содействовать развитию партнерских отношений.