Минниханов и премьер-министр Малайзии обсудили перспективы сотрудничества на ВЭФ

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Россия/Мир
4 сентября 2024  10:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Встреча прошла в теплой атмосфере. Анвар Ибрагим отметил, что рад видеть Рустама Минниханова снова, и поблагодарил за визит татарстанской делегации в Куала-Лумпур в августе этого года.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан, обладая диверсифицированной экономикой, готов поставлять в Малайзию широкий спектр продукции. Он также отметил, что республика заинтересована в привлечении малайзийских инвестиций.

На встрече присутствовали представители крупнейших российских компаний, которые также заинтересованы в сотрудничестве с Малайзией. Анвар Ибрагим выразил готовность содействовать развитию партнерских отношений.

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