 Минниханов исполнил новогоднее желание мальчика из Челнов, мечтавшего покататься на танке
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Минниханов исполнил новогоднее желание мальчика из Челнов, мечтавшего покататься на танке

По окончании экскурсии мальчику подарили танковый шлемофон.

Истории
27 декабря 2021  12:50
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов осуществил новогоднее желание 10-летнего Камиля Петрова из Набережных Челнов. Мальчик мечтал прокатиться на настоящем танке. После экскурсии Президент РТ созвонился с мальчиком по видеосвязи, сообщает «Татар-информ».

Камиль побывал в танковом полигоне под Казанью, где ему показали модернизированный танк Т-80 БВ. Мальчик смог посидеть в командирском кресле и прокатиться на бронированной машине.

«Камиль, ты молодец, я бы так не смог. Я всегда, когда езжу на танке, надеваю специальные очки. Успехов тебе. Я очень рад и благодарен коллективу училища», — отметил Минниханов. 

Мальчик заявил, что когда вырастет хочет стать танкистом или конструктором. 

«Я очень люблю танки. Когда мне мама рассказала, что Президент Татарстана исполнит мое желание, я очень обрадовался», — поделился эмоциями Камиль.

По окончании экскурсии Камилю подарили танковый шлемофон.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин исполнит новогоднее желание 7-летнего мальчика. Ребенок попросил большую красочную книгу Александра Пушкина.

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