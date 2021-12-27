Минниханов исполнил новогоднее желание мальчика из Челнов, мечтавшего покататься на танке

Президент Татарстана Рустам Минниханов осуществил новогоднее желание 10-летнего Камиля Петрова из Набережных Челнов. Мальчик мечтал прокатиться на настоящем танке. После экскурсии Президент РТ созвонился с мальчиком по видеосвязи, сообщает «Татар-информ».

Камиль побывал в танковом полигоне под Казанью, где ему показали модернизированный танк Т-80 БВ. Мальчик смог посидеть в командирском кресле и прокатиться на бронированной машине.

«Камиль, ты молодец, я бы так не смог. Я всегда, когда езжу на танке, надеваю специальные очки. Успехов тебе. Я очень рад и благодарен коллективу училища», — отметил Минниханов.

Мальчик заявил, что когда вырастет хочет стать танкистом или конструктором.

«Я очень люблю танки. Когда мне мама рассказала, что Президент Татарстана исполнит мое желание, я очень обрадовался», — поделился эмоциями Камиль.

По окончании экскурсии Камилю подарили танковый шлемофон.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин исполнит новогоднее желание 7-летнего мальчика. Ребенок попросил большую красочную книгу Александра Пушкина.