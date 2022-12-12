 Минниханов изменил состав регионального штаба по догазификации
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Минниханов изменил состав регионального штаба по догазификации

Из состава вывели одного человека и включили двух.

Республика
12 декабря 2022  11:03
Автор:
Ольга Ильина

Состав регионального штаба по догазификации в Татарстане изменили. Из него вывели одного человека и включили двух – такое распоряжение подписал Президент республики Рустам Минниханов.

Из состава был выведен Ринат Сабров, он скончался в сентябре. Вошли в штаб замотдела татарстанского отделения партии «Единой России» Виктор Затеев и и.о. гендиректора «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров.

Напомним, штаб по газификации в Татарстане создали в августе. В его обязанности входит разработка плана мероприятий газификации объектов в республике и обеспечение его реализации.

Ранее «КВ» сообщали, что в ближайшее время программа догазификации в России изменится – станет бессрочной и ее действие распространят на медицинские и образовательные организации. О том, что это за программа и как воспользоваться предложением, – в этом материале.

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