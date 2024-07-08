Минниханов: Крепкая семья – основа процветания Татарстана

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Республика
8 июля 2024  08:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В своем обращении по случаю Дня семьи, любви и верности Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул важность семейных ценностей для процветания региона.

«Крепкая и дружная семья – это фундамент и залог процветания нашей страны», – отметил Минниханов. Он также подчеркнул, что Татарстан славится своими крепкими семейными традициями, которые передаются из поколения в поколение.

В республике активно поддерживается институт семьи: реализуются государственные программы, направленные на улучшение качества жизни семей, а также оказывается помощь молодым семьям.

Минниханов выразил благодарность многодетным семьям, а также семьям участников специальной военной операции, которые являются надежным тылом российских воинов.

«В этот праздничный день желаю счастья, радости и успехов. Пусть в ваших семьях всегда царят взаимная любовь, гармония и благополучие», – заключил Раис Республики Татарстан.

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