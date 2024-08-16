Минниханов: Медицинские классы должны быть в каждом районе Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил за открытие медицинских классов во всех районах республики. Свою позицию он озвучил во время посещения стенда Казанского ГМУ на августовском совещании Министерства образования РТ.

Глава республики ознакомился с работой казанского лицея №116, где ученики на практике осваивают навыки оказания первой помощи. Минниханов одобрил такую практику, отметив, что полученные в медицинских классах знания и умения пригодятся в жизни каждому, даже если выпускники не свяжут свою жизнь с медициной.

«Если даже выпускники не пойдут в медицину, полученные навыки будут полезны в жизни, в семье», – подчеркнул Раис Татарстана.

В свою очередь, первый проректор Казанского ГМУ Лайсан Мухарямова рассказала, что за последние пять лет число медицинских классов в Татарстане выросло почти вдвое – с 7 до 13, а количество учеников в них увеличилось на четверть. Она также отметила высокие результаты выпускников медицинских классов на ЕГЭ по профильным предметам.