Минниханов: Модернизация инфраструктуры - ключевое направление молодежной политики

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым и председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артемом Орловым.

В начале встречи Минниханов поздравил Гурова и Орлова с назначением на новые должности и подчеркнул эффективность сотрудничества Татарстана с Росмолодежью и «Движением первых».

Рустам Минниханов рассказал о ключевых направлениях молодежной политики в Татарстане. В их числе – модернизация инфраструктуры, включающая строительство и ремонт школ, подростковых клубов, молодежных центров, детских лагерей. Отдельное внимание уделяется поддержке молодежных инициатив и проектов. Татарстан активно участвует в федеральных конкурсах, ориентированных на молодежь.

Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.

Ранее мы писали, что Дамир Фаттахов объявил о своем уходе с поста заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Он занял пост замглавы Росмолодежи в 2020 году, после того как покинул пост министра по делам молодежи Татарстана. Чем займется Фаттахов после отпуска, пока неизвестно.