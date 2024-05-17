Минниханов начал свой день со встречи с делегацией ОИС

На очередном дне KazanForum Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов начал свой день с важной встречи. В этот раз он пообщался с делегацией Организации исламского сотрудничества (ОИС), как сообщила Лилия Галимова, глава пресс-службы Раиса РТ.

Минниханов поделился с гостями приятными воспоминаниями о недавнем визите в Гамбию, где он принимал участие в Саммите глав государств и правительств стран-участниц ОИС. Раис выразил благодарность ОИС за теплый прием российской делегации и попросил передать привет Генеральному секретарю организации. Он отметил, что всегда поддерживает все инициативы в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Страны ОИС всегда открыты и поддерживают нас. По итогам прошлого года товарооборот республики со странами ОИС увеличился на 83%, что говорит о больших перспективах», — сказал Минниханов.

Он также подчеркнул, что в России исламу уделяется значительное внимание. Это подтверждается решением президента Владимира Путина придать KazanForum федеральный статус.

Напомним, недавно Раис Татарстана обсудил с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким вопрос восстановления комплекса Казанского Богородицкого монастыря. Слуцкий предложил помощь от партии в проведении необходимых работ.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 14 по 19 мая, основная программа стартовала 15 мая. В рамках форума запланированы 125 тематических сессий по 12 направлениям. Подробная программа доступна на официальном сайте мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно с 2009 года, а с 2023-го получил федеральный статус по решению президента Путина.