Минниханов наградил четырех татарстанских деятелей к орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Президент РТ Рустам Минниханов наградил четырех татарстанских деятелей орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Имена лауреатов перечислены в указе Президента РТ от 15 декабря 2021 года.

Член Союза писателей РТ, поэт Радиф Гатауллин был награжден премией за многолетнюю творческую деятельность и серьезный вклад в татарскую литературу. Также лауреатом премии стал директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский Центр "Счастливое детство" Светлана Ишкузина. Она внесла большой вклад в развитие культуры и искусства РТ.

Заслуженный артист Татарстана и России, артист драмы Нуриахмет Сафин тоже был удостоен премии. Его многолетняя работа на сцене дала развитие театральной сферы в республике. За зслуги в сфере охраны здоровья населения была награждена заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Ранее сообщалось, что Президент Татарстана Рустам Минниханов присудил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. Ее лауреатами стали гендиректор АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов, председатель правления регионального отделения «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина, а также благотворительный фонд помощи детям с ОВЗ «Сила в детях» и другие.