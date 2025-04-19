Минниханов назвал муниципальные власти Татарстана командой единомышленников

Накануне Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, Раис Татарстана Рустам Минниханов провёл совещание с представителями всех муниципалитетов республики в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона охарактеризовал муниципальные власти как слаженную команду профессионалов, преданных своему делу и родному краю.

"Муниципальные власти Татарстана – это команда единомышленников, посвятивших себя служению своей малой родине", – подчеркнул Минниханов, поздравляя коллег с профессиональным праздником.

В этот же день в казанском ГТРК "Корстон" состоится торжественная церемония награждения лучших работников местного самоуправления. Глава республики призвал организовывать праздничные мероприятия и на местах, чтобы отметить вклад всех, кто не сможет приехать в столицу Татарстана. "На местах также надо поблагодарить коллег и чествовать активистов местного самоуправления", – отметил Минниханов.