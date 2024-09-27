Минниханов о мигрантах: «Вместо ограничений нужны комплексные меры по работе с ними»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Государственному Совету РТ высказался против ограничения количества мигрантов, предлагая вместо этого комплексный подход к работе с ними.

«Важнейшая задача – обеспечение предприятий трудовыми ресурсами. Ограничение количества мигрантов может значительно усугубить ситуацию», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, вместо ограничений, с учетом положительного опыта крупных предприятий республики, следует упорядочить работу с мигрантами. Нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на территории республики, а также условий трудовых договоров, добавил глава республики.

Минниханов призвал депутатов Госсовета совместно с депутатами Госдумы подготовить соответствующие законодательные инициативы. Они должны касаться усиления административной ответственности, регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых трудоустраиваются мигранты, и аннулирования патента иностранному гражданину на трудовую деятельность за нарушение условий трудового договора.