Минниханов о мигрантах: «Вместо ограничений нужны комплексные меры по работе с ними»

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Республика
27 сентября 2024  10:56
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Государственному Совету РТ высказался против ограничения количества мигрантов, предлагая вместо этого комплексный подход к работе с ними.

«Важнейшая задача – обеспечение предприятий трудовыми ресурсами. Ограничение количества мигрантов может значительно усугубить ситуацию», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, вместо ограничений, с учетом положительного опыта крупных предприятий республики, следует упорядочить работу с мигрантами. Нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на территории республики, а также условий трудовых договоров, добавил глава республики.

Минниханов призвал депутатов Госсовета совместно с депутатами Госдумы подготовить соответствующие законодательные инициативы. Они должны касаться усиления административной ответственности, регламентации деятельности рекрутинговых агентств, от имени которых трудоустраиваются мигранты, и аннулирования патента иностранному гражданину на трудовую деятельность за нарушение условий трудового договора.

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