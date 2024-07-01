Раис РТ о новой магистрали в Альметьевске: «Проехали весь участок за один час!»

В Татарстане продолжается строительство скоростной автодороги Алексеевское-Альметьевск. Согласно последним данным, готовность объекта уже превышает 70%. Сегодня по новой магистрали проехал Рустам Минниханов и поделился этим в своих социальных сетях.

«Качество покрытия отличное. Проехали весь участок за один час!», – написал он.

Фото: скриншот видео

В ходе инспекционной поездки по строящейся трассе было подтверждено, что работы ведутся в соответствии с графиком. К концу текущего года планируется сдать в эксплуатацию 145 километров 4-х полосной дороги. На протяжении всей трассы уже устанавливаются ограждения и освещение. Ежедневно укладывается до 6,5 километров асфальта, а в летний период планируется увеличить этот показатель до 10 километров в день.

Одним из наиболее сложных объектов является мост через реку Шешма. Строительные работы на мосту находятся на завершающей стадии и должны быть завершены в ближайшие два месяца.