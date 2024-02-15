Минниханов обратился к воинам-афганцам в честь 35-летия вывода войск из Афганистана

Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал пост в телеграм-канале, где напомнил татарстанцам о памятной дате – 35-летии окончательного вывода совестких войск из Афганистана.

«Важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», – написал он.

Рустам Минниханов отметил, что «доблестные военнослужащие всегда с честью и мужеством защищали интересы страны, в том числе за ее пределами».

По его словам, сегодня они выступают образцом выполнения воинского долга и являются примером для молодежи.

Боевое братство активно участвует в мероприятиях по всей республике и оказывает поддержку жителям новых территорий и участникам СВО.