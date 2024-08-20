Минниханов обсудил с членом ОИС сотрудничество России с мусульманскими странами

news_top_970_100
Россия/Мир
20 августа 2024  13:33
Автор:
Эндже Гарафиева

В Доме Правительства Татарстана состоялась встреча Раиса республики Рустама Минниханова с заместителем Генерального секретаря Организации Исламского Сотрудничества Таригом Али Бахитом, сообщает пресс-служба Раиса республики.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов поблагодарил гостя за визит и подчеркнул, что Россия и мусульманские страны строят свои отношения на основе равноправного партнерства. Также Раис отметил, что Татарстан гордится своим вкладом в развитие этих связей.

Тариг Али Бахит прибыл в Казань для участия в Казанском глобальном молодежном саммите, который пройдет 21-24 августа. На этом главном молодежном форуме ОИС соберутся делегаты из более чем 40 стран, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в молодежной среде, в том числе цифровизацию, роль технологий в воспитании и сохранение традиционных ценностей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани управляющая компания неделю держала семью без света из-за чужого долга
Молодежный форум «Синең чират» путешествует по Татарстану
В школах Татарстана будет полный запрет на мобильники во время уроков
Россияне определили, какой размер зарплаты является достойным
Уголовное дело завели на тракториста, который заживо закопал хозяина участка в Лаишевском районе
Татарстанец добился выплаты 400 тысяч рублей из-за производственной травмы
Из-за выезда на «встречку» в Татарстане 80 человек погибли
Отказ в регистрации на выборы в Госсовет РТ получило минимальное число кандидатов