Минниханов обсудил с малазийским бизнесом экспортные возможности Татарстана

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Россия/Мир
13 августа 2024  11:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с представителями деловых кругов Малайзии.

В мероприятии приняли участие руководители компаний, а также официальные лица, курирующие вопросы внешнеэкономической деятельности, в том числе Президент ассоциации малых и средних предприятий Малайзии и директор по направлению двусторонних экономических и торговых отношений Министерства инвестиций, торговли и промышленности Малайзии.

В ходе встречи Рустам Минниханов отметил регулярный характер обмена визитами между Татарстаном и Малайзией и предложил малазийским компаниям рассмотреть возможности экспорта своей продукции и услуг в республику.

Глава Татарстана подчеркнул заинтересованность республики в продвижении таких продуктов, как грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающее оборудование, нефтехимическая продукция, шины, компрессоры. Он пригласил малазийских бизнесменов посетить Татарстан и, в частности, принять участие в международном экономическом форуме «KazanForum».

Отдельно Рустам Минниханов отметил, что Татарстан является пилотным регионом России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования.

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Минниханов обсудил с малазийским бизнесом экспортные возможности Татарстана
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