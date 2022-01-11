Татарстан организует деловой форум в Узбекистане

Президент РТ Рустам Минниханов провел встречу по видеосвязи с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, сообщает портал Президента РТ.

«Нам пора обсудить результаты проделанной работы и план дальнейших действий. Уверен, есть определенный прогресс в реализации совместных проектов», - сообщил Минниханов.

Также между представителям двух сторон поднимались вопросы совместных инвестиционных проектов, в частности, обсуждалось строительство индустриального парка «Химград Узбекистан» в городе Чирчик. Там планируется организовать бизнес-форум с деловыми представителями Татарстана и Узбекистана.

Рустам Минниханов выразил благодарность руководству Республики Узбекистан за доверие и поддержку в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений.