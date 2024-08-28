Минниханов оценил обновленные учебные заведения Нижнекамска

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ) и Нижнекамский педагогический колледж, где в этом году были завершены ремонтные работы.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В НХТИ, который является важным образовательным и научным центром республики, был капитально отремонтирован центральный корпус, обновили кровлю, провели внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, а также установили современное оборудование в лабораториях. В планах — строительство отдельного кампуса с общежитием для студентов.

Особое внимание Минниханов уделил развитию дуального образования, подчеркнув его важность для подготовки специалистов, востребованных на рынке труда. В НХТИ будет реализован проект "Сибур Интех", направленный на поддержку компетенции и подготовку кадров для нефтехимической отрасли. Открытие учебного центра, площадь которого составит 3,2 тысячи квадратных метров, позволит подготовить специалистов по 11 направлениям подготовки.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В Нижнекамском педколледже, который был открыт в 1981 году, после капитального ремонта создано единое образовательное пространство. В обновленных учебных кабинетах установлен новый инвентарь.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал о реализации кластерного подхода к подготовке кадров, что предполагает тесное взаимодействие между образовательными учреждениями Нижнекамска и промышленными предприятиями, с целью подготовки специалистов для конкретных работодателей.