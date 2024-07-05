Минниханов оценил обновленный детский лагерь «Сосенка» в Кукморском районе

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Республика
5 июля 2024  11:55
Автор:
Эндже Гарафиева

В рамках рабочей поездки в Кукморский район Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Сосенка», который преобразился после масштабной реконструкции. В поездке его сопровождали министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев.

Капитальный ремонт начался в начале 2023 года. В ходе работ были снесены старые корпуса, а на их месте возведены четыре новых спальных корпуса. В них провели водопровод и канализацию, оборудовали душевые. Также появился новый медицинский пункт.

В рамках реконструкции была полностью обновлена спортивная инфраструктура лагеря, а также проведено комплексное благоустройство территории.

Рустам Минниханов ознакомился с обновленным лагерем, посетив спальные корпуса и спортплощадку. Он также побеседовал с юными отдыхающими, среди которых были победители школьных олимпиад и спортивных соревнований.

Лагерь «Сосенка» рассчитан на одновременный прием 554 детей. В летний период здесь проводятся четыре смены. В настоящее время в лагере проходит вторая смена, посвященная развитию социальных компетенций добровольцев. В программе смены - тренинги, квесты, интерактивные игры, направленные на развитие творческих и организаторских способностей. 

Создание таких условий для самореализации молодежи отвечает целям национального проекта «Образование».

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