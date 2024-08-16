Минниханов оценил ход строительства станции метро «100-летия ТАССР»

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Город
16 августа 2024  11:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил стройплощадку станции метро «100-летия ТАССР», которая станет частью второй ветки Казанского метрополитена.

Вторая линия метро свяжет пять районов города, а ее первый участок длиной более 5 километров будет включать четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Открытие станций запланировано на 2027 год.

Во время визита Рустаму Минниханову представили варианты дизайна новых станций. Также он понаблюдал за завершением работ по проходке тоннеля от станции «Академическая» до «100-летия ТАССР», которая ведется с помощью тоннелепроходческого комплекса «Айсылу» с февраля этого года.

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