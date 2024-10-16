Минниханов открыл историческую «Ак мэчет» после реставрации

В Казани состоялась торжественная церемония открытия восстановленной исторической мечети «Ак мэчет». Сюда прибыли Раис РТ Рустам Минниханов, муфтий РТ Камиль Самигуллин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов выразил благодарность всем, кто участвовал в восстановлении мечети и внес свой вклад в этот важный проект. «Совместными усилиями удалось отреставрировать эту прекрасную мечеть. После почти векового безмолвия в её стенах вновь звучит азан. Уверен, что эта мечеть станет центром притяжения для паломников и туристов», –сказал Раис РТ.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Ранее мы рассказывали, что официальное название мечети — Ново-Слободская, хотя в народе ее называют «Ак мәчет». Религиозный объект был открыт в 1805 году и стал первой кирпичной мечетью в слободе. Само место имеет богатую историческую значимость. Так, до постройки новой мечети здесь располагалась деревянная структура, возведенная в 1741 году при образовании Ново-Татарской слободы.