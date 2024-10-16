В Казани торжественно откроют Белую мечеть, ожидающую реставрации с 1928 года

Сегодня, 16 октября, в Казани состоится торжественное открытие восстановленной Белой мечети, располагающейся на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков.

Церемония пройдет с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Комитет РТ по охране историко-культурных объектов организует прямую трансляцию мероприятия.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Официальное название мечети — Ново-Слободская, хотя в народе ее называют «Ак мәчет». Религиозный объект был открыт в 1805 году и стал первой кирпичной мечетью в слободе. Само место имеет богатую историческую значимость. Так, до постройки новой мечети здесь располагалась деревянная структура, возведенная в 1741 году при образовании Ново-Татарской слободы.

Однако в 1928 году, во времена разгула атеизма, приход мечети был разогнан, а в 1930 году снесён и минарет. Белая мечеть, возведенная в начале XIX века, была одной из первых мечетей, построенных в Казани после её завоевания Иваном Грозным, но с 1928 года она не функционировала и использовалась не по назначению.

Фото: © комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Восстановительные работы начались только в прошлом году. Специалисты вернули зданию его исторический облик, укрепили фундамент, перекрытия и кровлю, а также установили деревянные окна. Важным этапом стала полная реконструкция минарета, внутри которого обустроена винтовая лестница. Ранее мы писали, что на минарет торжественно водрузили полумесяц.