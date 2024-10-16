В Казани торжественно откроют Белую мечеть, ожидающую реставрации с 1928 года

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Город
16 октября 2024  06:05

Сегодня, 16 октября, в Казани состоится торжественное открытие восстановленной Белой мечети, располагающейся на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков.

Церемония пройдет с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Комитет РТ по охране историко-культурных объектов организует прямую трансляцию мероприятия.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Официальное название мечети — Ново-Слободская, хотя в народе ее называют «Ак мәчет». Религиозный объект был открыт в 1805 году и стал первой кирпичной мечетью в слободе. Само место имеет богатую историческую значимость. Так, до постройки новой мечети здесь располагалась деревянная структура, возведенная в 1741 году при образовании Ново-Татарской слободы.

Однако в 1928 году, во времена разгула атеизма, приход мечети был разогнан, а в 1930 году снесён и минарет. Белая мечеть, возведенная в начале XIX века, была одной из первых мечетей, построенных в Казани после её завоевания Иваном Грозным, но с 1928 года она не функционировала и использовалась не по назначению.

 

Фото: © комитет РТ по охране объектов культурного наследия 

Восстановительные работы начались только в прошлом году. Специалисты вернули зданию его исторический облик, укрепили фундамент, перекрытия и кровлю, а также установили деревянные окна. Важным этапом стала полная реконструкция минарета, внутри которого обустроена винтовая лестница. Ранее мы писали, что на минарет торжественно водрузили полумесяц.

«Каждый объект уникален. Данный культовый объект нам особенно дорог, ведь он десятки лет находился в заброшенном состоянии. Слава Всевышнему, что наконец-то мы все обратили внимание на его реставрацию», — подчеркнул Иван Гущин, глава комитета РТ по охране ОКН.

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