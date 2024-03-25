Минниханов открыл совещание с татарстанским МВД минутой молчания

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Республика
25 марта 2024  10:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Кабинете Министров РТ прошло республиканское совещание с руководителями правоохранительных органов, пишет «Татар-информ».

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал его с минуты молчания, почтив память невинно погибших людей на теракте в «Крокус Сити Холле».

Он заявил, что считает необходимым усилить безопасность в ТРЦ, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, при проведении массовых мероприятий и на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики.

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