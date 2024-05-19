Минниханов открыл XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей

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Россия/Мир
19 мая 2024  18:41
Автор:
Эндже Гарафиева

События, подобные XIV Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия», оказывают значительную поддержку всей стране. Такое мнение на пленарном заседании в Международном выставочном центре «Казань Экспо» выразил Раис Татарстана Рустам Минниханов. 

Представители духовенства — это оплот, подчеркнул Минниханов. Только через религию сожео сохранить идентичность — язык и традиции.

В Татарстане проживает 30% татар, остальные — в других регионах России и странах. Ежегодные встречи, посещение «Изге Болгар җыены», проведение форумов — это значительная поддержка для страны, считает он. 

Раис Татарстана также отметил важность международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», проходящего в Казани. По его словам, республика плодотворно сотрудничает с исламскими странами. А они поддерживают с непростой период.

XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» собрал более 1 000 участников из 77 регионов страны.

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