Минниханов по видеосвязи открыл 11 новых школ в Татарстане

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Республика
29 августа 2024  17:03
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия новых образовательных учреждений республики, которая прошла по видеосвязи. В новом учебном году свои двери распахнут 11 новых школ и 10 детских садов, рассчитанные на 10 тысяч школьников и 500 дошкольников.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что все эти объекты востребованы населением. Раис республики также подчеркнул важность роли педагогов в образовательной системе. По его словам, нужно обязательно создать условия для учителей. Школы и детсады должны служить во благо республики и страны. 

В сентябре за парты сядут свыше 500 тысяч татарстанских школьников, в том числе 53 тысячи первоклассников.

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