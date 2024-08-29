Минниханов по видеосвязи открыл 11 новых школ в Татарстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия новых образовательных учреждений республики, которая прошла по видеосвязи. В новом учебном году свои двери распахнут 11 новых школ и 10 детских садов, рассчитанные на 10 тысяч школьников и 500 дошкольников.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что все эти объекты востребованы населением. Раис республики также подчеркнул важность роли педагогов в образовательной системе. По его словам, нужно обязательно создать условия для учителей. Школы и детсады должны служить во благо республики и страны.

В сентябре за парты сядут свыше 500 тысяч татарстанских школьников, в том числе 53 тысячи первоклассников.