Минниханов подарит автомобиль мировому победителю турнира по корэш в мае

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Спорт
13 мая 2024  15:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Традиционный турнир по национальной борьбе корэш определит сильнейшего спортсмена, который помимо звания «Абсолютный батыр» получит автомобиль Lada Granta от имени Рустама Минниханова.

Соревнования состоятся в Болгаре во время проведения фестиваля «Изге Болгар җыены». Туда приглашены и члены сборной России по корэш, которая была сформирована из победителей и призеров чемпионата страны в Казани. 

В прошлом году призом был мотоцикл, который отправится вместе с победителем Джамалом Фейзиевым в Азербайджан. 

Напомним, что праздник «Изге Болгар җыены» пройдет в Татарстане в последний день «KazanForum». Среди участников планируют разыграть путевки в хадж для верующих семей из Татарстана. Кульминационной частью программы фестиваля впервые станет мероприятие «Тәүбә» – коллективная «молитва покаяния».

 

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