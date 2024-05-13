Минниханов подарит автомобиль мировому победителю турнира по корэш в мае

Традиционный турнир по национальной борьбе корэш определит сильнейшего спортсмена, который помимо звания «Абсолютный батыр» получит автомобиль Lada Granta от имени Рустама Минниханова.

Соревнования состоятся в Болгаре во время проведения фестиваля «Изге Болгар җыены». Туда приглашены и члены сборной России по корэш, которая была сформирована из победителей и призеров чемпионата страны в Казани.

В прошлом году призом был мотоцикл, который отправится вместе с победителем Джамалом Фейзиевым в Азербайджан.

Напомним, что праздник «Изге Болгар җыены» пройдет в Татарстане в последний день «KazanForum». Среди участников планируют разыграть путевки в хадж для верующих семей из Татарстана. Кульминационной частью программы фестиваля впервые станет мероприятие «Тәүбә» – коллективная «молитва покаяния».