Минниханов подписал указ об изменениях в сроках охоты на водоплавающую дичь

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Республика
23 мая 2024  09:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Сроки любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в Татарстане будут скорректированы, об этом говорится в указе Раиса РТ Рустама Минниханова. В данный момент документ проверяет антикоррупционная экспертиза.

Так, изменения включают в себя перенос сроков на более ранний период — теперь охота на водоплавающую птицу откроется не во 2-ю субботу апреля, а в 3-ю. Что касается боровой дичи — тоже сроки переносятся на неделю раньше, то есть на 3-ю неделю четвёртого месяца года. Установлено, что охотиться можно будет в течение 10 календарных дней.

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