Минниханов поручил разработать закон о финансовой поддержке сотрудников МВД

Вопросы обеспечения безопасности становятся приоритетными, особенно в контексте проведения множества крупных мероприятий в Татарстане, где ключевую роль играют сотрудники органов внутренних дел. В связи с этим необходимо на законодательном уровне закрепить материальную помощь для работников МВД. С этой инициативой выступил Раис республики Рустам Минниханов обращаясь к Государственному совету РТ.

«Министерство внутренних дел берет на себя основную ответственность за эту работу, и в условиях значительного нехватки кадров на действующих сотрудников ложится невероятная нагрузка, которая может достигать двукратного или даже тройного увеличения. Поручаю Правительству республики совместно с депутатами проработать вопрос о закреплении возможностей для материальной поддержки работников органов внутренних дел на уровне законодательства. Также призываю предприятия и организации Татарстана оказать содействие в этом направлении. Работа МВД — это, прежде всего, вопрос безопасности для нас и наших близких», — отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что одной из ключевых задач правоохранительных органов остается обеспечение промышленной и антитеррористической безопасности как предприятий, так и объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

«Руководителям компаний следует сохранять бдительность и принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — добавил Президент Татарстана.