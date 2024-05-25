Минниханов поручил уделить внимание летней оздоровительной кампании

На совещании в Доме Правительства Татарстана раис республики Рустам Минниханов подчеркнул важность организации летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня. В этом году планируется охватить 172 тысячи детей различными формами отдыха. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

На детский отдых в республиканском бюджете выделено 2 млрд 506 млн рублей, что на 388 млн больше, чем в прошлом году. Программа ориентирована на социальную поддержку, с предоставлением более 42 тысяч бесплатных путевок детям с ограниченными возможностями здоровья, из семей с трудной жизненной ситуацией и детям участников специальной военной операции.

Минниханов также акцентировал внимание на соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, контроле качества питания, обеспечении безопасности детей и подборе квалифицированных кадров. Эти вопросы поручено держать под контролем главам районов и городов.

Ранее мы писали, что в мэрии рассказали, как казанские дети проведут летние каникулы.