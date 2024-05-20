В мэрии рассказали, как казанские дети проведут летние каникулы

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Город
20 мая 2024  15:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Этим летом «Добрая Казань» организует бесплатные лагерные смены, велозаезды, регаты и экскурсии для детей с инвалидностью и волонтеров. Таким станет инклюзивное лето для юных казанцев. 

Лагеря с дневным пребыванием предлагают занятия с тьюторами и специалистами с 9:00 до 15:00. Будет организовано 3 смены для детей с инвалидностью.

Для 100 инклюзивных добровольцев пройдут 2 смены в лагере «Добрый», расположенном на территории Высокогорского района в августе.

Многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами смогут отправиться в автобусную экскурсию от «Доброй Казани» каждые летние выходные.

А 6 июня в столице Татарстана состоится велозаезд «Наперегонки со счастьем». Арендовать специализированный велосипед для детей с инвалидностью можно в парках города и на Кремлевской набережной.

1 июня в парке «Черное озеро» пройдет благотворительная регата от «Клуба капитанов». Ранее мы писали, что собранные средства пойдут на оборудование комнаты сенсорно-моторной коррекции в новом инклюзивном детском центре в Казани.

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