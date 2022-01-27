Минниханов поручил взять под особый контроль обеспечение плановой медпомощи детям

Президент РТ Рустам Минниханов поручил ужесточить контроль над обеспечением плановой медпомощи детям. Об этом он сообщил ТАСС в пресс-службе главы региона.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме», – отметил Президент.

По его словам учреждения обязательно должны исключить вероятность возможного заражения ковидом ребенка, поступившего на лечение.

Президент взял этот вопрос под личный контроль, что означает, что ему ежедневно будут докладывать о ситуации с оказанием медпомощи детям.

Ранее сообщалось, что в Казани на базе 7-й горбольницы начал работать лечебно-реабилитационный центр. Там смогут лечиться люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, и те, кто перенес коронавирус.