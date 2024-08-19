Минниханов посетил социально значимые предприятия Набережных Челнов

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Республика
19 августа 2024  10:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочим визитом посетил Набережные Челны. В рамках рабочей поездки он ознакомился с работой промышленных предприятий и ходом подготовки к предстоящим юбилейным торжествам.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Вместе с ним в поездке принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов.

Рустам Минниханов осмотрел производственные площадки ГК «ТЭМПО», включая завод «Технотрон», а также посетил фабрику «Дарлетто», специализирующуюся на производстве джемов и кондитерских изделий. В ходе визита Раис Татарстана также ознакомился с ходом капитального ремонта в спортшколе олимпийского резерва «Олимпийский».

Завершающий этап рабочей поездки — организационное совещание по подготовке к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля «КАМАЗ» и 400-летия Набережных Челнов. Доклад о ходе подготовки поручили мэру города Наилю Магдееву и генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Сергею Когогину.

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