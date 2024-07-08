Минниханов посетит «Иннопром-2024» в Екатеринбурге

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибудет в Екатеринбург с рабочим визитом, чтобы принять участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Форум, который проводится с 2010 года, представляет передовые промышленные российские и иностранные компании. Татарстан также представит свой стенд с презентацией ряда предприятий республики.

У Рустама Минниханова запланированы встречи с представителями бизнеса и государственных структур на полях форума. В рамках «Иннопром-2024» состоится стратегическая сессия с участием высокопоставленных официальных лиц, включая Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министров Беларуси, Таджикистана и ОАЭ.