Минниханов посетит «Иннопром-2024» в Екатеринбурге

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Россия/Мир
8 июля 2024  09:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибудет в Екатеринбург с рабочим визитом, чтобы принять участие в Международной промышленной выставке «Иннопром-2024». Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Форум, который проводится с 2010 года, представляет передовые промышленные российские и иностранные компании. Татарстан также представит свой стенд с презентацией ряда предприятий республики.

У Рустама Минниханова запланированы встречи с представителями бизнеса и государственных структур на полях форума. В рамках «Иннопром-2024» состоится стратегическая сессия с участием высокопоставленных официальных лиц, включая Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министров Беларуси, Таджикистана и ОАЭ.

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