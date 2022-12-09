 Минниханов поздравил жителей РТ с Днем Героев Отечества
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Минниханов поздравил жителей РТ с Днем Героев Отечества

Поздравление написано на русском и татарском языке.

Республика
9 декабря 2022  13:41
Автор:
Ольга Ильина

Президент республики Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Героев Отечества. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором можно увидеть героев СССР и России, которые участвовали в ВОВ, локальных конфликтах, СВО и героев труда.

Поздравление традиционно написано на русском и татарском языках.

«С Днем Героев Отечества! Мы гордимся Вами! Ватан Геройлары көне белән! Үзебезнең каһарманнарыбыз белән горурланабыз!», - подписал публикацию Президент.

На видеоряде представлены:

– Герои СССР Муса Джалиль, Михаил Девятаев, Газинур Гафиатуллин, Петр Гаврилов;

– Герои Социалистического Труда Ильдус Мостюков, Николай Фролов;

– Герой Труда России Минтимер Шаймиев;

– Герои России Газинур Хайруллин, Алексей Козин, Алексей Кораблев, Александр Супонинский, Марат Ахметшин, Дамир Исламов, Дамир Гилемханов, Иван Додосов, Раиль Габдрахманов.

Напомним, в крайний раз президент Татарстана Рустам Минниханов поздравлял жителей республики с Международным днем добровольца. В своем Telegram-канале он опубликовал ролик о первой сестре милосердия Даше Севастопольской из Свияжского уезда Казанской губернии. 

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