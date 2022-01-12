Минниханову презентовали логотип празднования принятия 1100-летия ислама Волжской Булгарией

Президент РТ Рустам Минниханов предложил одобрить логотип празднования принятия 1100-летия ислама Волжской Булгарией и внести его на рассмотрение федерального оргкомитета. Об этом он сообщил на профильном заседании в Казанском Кремле

Руководитель РТ говорит о том, что над логотипам велась глубокая и кропотливая работа, поэтому он рассчитывает, что оргкомитет вынесет по нему положительное решение.

Заместитель муфтия ДУМ РТ по информационной политике, директор Издательского дома «Хузур» Ришат Хамидуллин рассказал, что логотип несет в себе пять элементов, символизирующие ценности и традиции исламского народа.

«Связанная воедино комбинация всех этих элементов олицетворяет 1100 лет развития коранических традиций мусульман Поволжья, берущих начало в Древнем Булгаре», — рассказал Хамидуллин.

Президент РТ Минниханов напомнил, что подготовка к празднованию юбилея принятия 1100-летия ислама Волжской Булгарией должна пройти на высшем уровне.