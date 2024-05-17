Минниханов предложил разрешить использовать маткапитал в исламском банкинге

news_top_970_100
Россия/Мир
17 мая 2024  14:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов хотел бы усовершенствовать закон о партнерских финансах, выступая на сессии KazanForum, посвященной этой теме.

Он предложил разрешить использовать средства материнского капитала в рамках партнерского финансирования, подчеркнув, что это должно быть доступно всем гражданам.

Минниханов выразил удивление тем, что данная мера не применяется повсеместно, отметив: «Когда эта возможность доступна для всех, какая разница? Мы живем в одной стране!» По его словам, именно верующие мусульмане, чаще всего многодетные семьи, заинтересованы в ипотеке в рамках партнерских финансов.

Эксперимент по партнерскому финансированию стартовал в Татарстане в сентябре 2023 года и охватил еще три региона России: Башкортостан, Чечню и Дагестан. 

Сегодня на площадке KazanForum планируется обсудить первые результаты эксперимента, включая заседание экспертного совета под руководством заместителя министра финансов России Ивана Чебескова.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
130 млрд рублей бизнес получил в рамках реализации программы «1764»
Вице-премьер Алексей Оверчук: «Происходит сдвиг исламского мира с Запада на Восток и на Юг»
В Казани прошла встреча Минниханова с крупным дубайским бизнесменом
Заключённые колонии в Татарстане будут помогать обустраивать дворы по программе «Наш двор»
Стали известны победители международной премии Workspace Digital Awards
Минниханов предложил разрешить использовать маткапитал в исламском банкинге
Продажи популярных кроссоверов падали в апреле значительно быстрее рынка
В этом году в Татарстане запустят платную трассу Алексеевское – Альметьевск