Минниханов предложил в 2025 году провести культурологический форум

На заседании Совета по культуре и искусству Рустам Минниханов озвучил, что в следующем году можно было бы организовать форум для молодых ученых, изучающих культурную идентичность. По предложению Раиса Татарстана он может совпасть с празднованием следующего Дня работника культуры – 25 марта 2025 года.

Минниханов особый акцент попросил сделать на организации совместной работы всех участников научного сообщества в вопросах исследований историко-культурного наследия. Для этого стоит изучить опыт других регионов и зарубежных стран.