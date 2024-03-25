Минниханов предложил в 2025 году провести культурологический форум

news_top_970_100
Республика
25 марта 2024  17:15
Автор:
Эндже Гарафиева

На заседании Совета по культуре и искусству Рустам Минниханов озвучил, что в следующем году можно было бы организовать форум для молодых ученых, изучающих культурную идентичность. По предложению Раиса Татарстана он может совпасть с празднованием следующего Дня работника культуры – 25 марта 2025 года.

Минниханов особый акцент попросил сделать на организации совместной работы всех участников научного сообщества в вопросах исследований историко-культурного наследия. Для этого стоит изучить опыт других регионов и зарубежных стран.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Россия взяла реванш у сербов за поражение трехлетней давности
Россия взяла реванш у сербов за поражение трехлетней давности
Актуальные списки погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»
За три дня в Татарстане выпадет от 30 до 100% месячной нормы осадков
Минниханов предложил в 2025 году провести культурологический форум
В экстрим-парке для казанцев стартуют бесплатные обучения йоге
Госюрбюро РТ будет консультировать жителей республики по видеосвязи
Рустам Минниханов дал поручение проверить антитеррористическую защищенность республиканских объектов
Татарстанские школьники сразились в чемпионате бизнес-кейсов